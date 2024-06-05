2024 Balıkesir Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101510523

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Balıkesir Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101510523

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi   Turizm Fakültesi   Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101510523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 349,91313

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 50.135

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510523   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,91313

Başarı Sıralaması: 50.135

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,94191

Başarı Sıralaması:  46.632

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,62394

Başarı Sıralaması :  43.228

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,97798

Başarı Sıralaması:  37.7

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190422
2024 Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190422
2024 Atatürk Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101490365
2024 Atatürk Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101490365
2024 Ted Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206710438
2024 Ted Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206710438
2024 Mardin Artuklu Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107190074
2024 Mardin Artuklu Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107190074
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor
İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı