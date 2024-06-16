2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100350721 Ücretsiz

100350721 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100350721 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü tercih kod numarası 100350721 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Tarımsal İşletmecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tarımsal İşletmecilik   Bölümü   Atça Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal İşletmecilik   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarımsal İşletmecilik Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanı: 230,72273

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.964.422

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350721

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarımsal İşletmecilik

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,72273

Başarı Sıralaması: 1.964.422

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,67794

Başarı Sıralaması:  2.069.600

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1561879

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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