2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 100351261 Ücretsiz

100351261 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 100351261 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 100351261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü   Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 226,35273

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.048.784

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351261

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Dekoratif Sanatlar

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,35273

Başarı Sıralaması: 2.048.784

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,48435

Başarı Sıralaması:  2.271.498

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614281

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-19

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 205850357 %50 İndirimli
2024 Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 205850357 %50 İndirimli
2024 Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108690194 Ücretsiz
2024 Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108690194 Ücretsiz
2024 Fırat Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103950812 Ücretsiz
2024 Fırat Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103950812 Ücretsiz
2024 Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104550497 Ücretsiz
2024 Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104550497 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları