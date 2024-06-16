2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 100351261 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 100351261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 226,35273

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.048.784

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351261

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Dekoratif Sanatlar

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,35273

Başarı Sıralaması: 2.048.784

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,48435

Başarı Sıralaması: 2.271.498

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614281

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-19