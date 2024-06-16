2024 Aydın Adnan Menderes Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100370964 İÖ-Ücretli

100370964 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Aydın Adnan Menderes Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100370964 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100370964 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü   Sultanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 230,93004

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.960.472

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100370964

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 230,93004

Başarı Sıralaması: 1.960.472

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,64251

Başarı Sıralaması:  2.218.148

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1603521

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-7

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 202551455 %50 İndirimli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 202551455 %50 İndirimli
2024 Çankırı Karatekin Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 102850137 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 102850137 Ücretsiz
2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 110250453 Ücretsiz
2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 110250453 Ücretsiz
2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 209610103 %50 İndirimli
2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 209610103 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları