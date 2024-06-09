2024 Atılım Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200290159

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atılım Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200290159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200290159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 325,58292

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 260.994

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290159   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,58292

Başarı Sıralaması: 260.994

Kontenjan 2023 – 2024 : 15+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,02669

Başarı Sıralaması:  320.81

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 255,16932

Başarı Sıralaması :  347.645

Kontenjan 2021 :  13+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,77899

Başarı Sıralaması:  214

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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