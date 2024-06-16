2024 Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101451681 Ücretsiz

101451681 | Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101451681 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 101451681 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü   Pasinler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 241,15719

Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.770.217

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451681

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,15719

Başarı Sıralaması: 1.770.217

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,89594

Başarı Sıralaması:  1.834.341

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1608960

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

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