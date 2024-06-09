2024 Atatürk Üni. Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101490642

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümüne 420 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 238,24809

Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 420

Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.033.598

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490642

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 238,24809

Başarı Sıralaması: 1.033.598

Kontenjan 2023 – 2024 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2023 – 2024: 420

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,29349

Başarı Sıralaması: 1.029.402

Kontenjan 2022: 400+10

Yerleşen 2022: 410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.