2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 101370257 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 101370257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 241,89836
Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.756.833
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101370257
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,89836
Başarı Sıralaması: 1.756.833
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,94612
Başarı Sıralaması: 1.569.478
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 191.92974
Başarı Sıralaması: 1562865
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41