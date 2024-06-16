2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 101370257 Ücretsiz

101370257 | Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 101370257 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 101370257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Tapu ve Kadastro   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro   Bölümü   Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 241,89836

Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.756.833

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101370257

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,89836

Başarı Sıralaması: 1.756.833

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,94612

Başarı Sıralaması:  1.569.478

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.92974

Başarı Sıralaması:  1562865

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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