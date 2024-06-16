2024 Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 101290071 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 101290071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ardahan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Çıldır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 241,32951
Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.767.168
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101290071
ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler
ŞEHİR: Ardahan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,32951
Başarı Sıralaması: 1.767.168
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,50163
Başarı Sıralaması: 1.909.585
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1611443
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-26