2024 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410660

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206410660 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 19+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 416,41401

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 23.94

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410660

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,41401

Başarı Sıralaması: 23.94

Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,71850

Başarı Sıralaması: 30.319

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 361,47933

Başarı Sıralaması : 34.066

Kontenjan 2021 : 19+0

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.