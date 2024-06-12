2024 Antalya Bilim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206410652

Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Bilim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206410652

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 206410652 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 284,34824

Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 393.894

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410652   

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,34824

Başarı Sıralaması: 393.894

Kontenjan 2023 – 2024 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,27044

Başarı Sıralaması:  343.5

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,93671

Başarı Sıralaması :  372.717

Kontenjan 2021 :  34+0

Yerleşen 2021 : 34

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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