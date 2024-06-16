2024 Antalya Belek Üniversitesi  Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 210200122 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 210200122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 232,57276

Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.929.400

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200122

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 232,57276

Başarı Sıralaması: 1.929.400

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,91771

Başarı Sıralaması: 2.186.697

Kontenjan 2022: 21

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---