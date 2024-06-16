2024 Antalya Belek Üniversitesi  Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 210200122 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 210200122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Belek Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.
Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 232,57276
Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.929.400
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210200122
ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 232,57276
Başarı Sıralaması: 1.929.400
Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,91771
Başarı Sıralaması: 2.186.697
Kontenjan 2022: 21
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---