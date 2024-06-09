2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110010023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 110010023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 250+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 257 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 438,49993

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 257

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 9.239

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010023

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 438,49993

Başarı Sıralaması: 9.239

Kontenjan 2023 – 2024 : 250+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 257

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 435,58315

Başarı Sıralaması: 14.264

Kontenjan 2022: 230+6

Yerleşen 2022: 236

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 379,14273

Başarı Sıralaması : 18.707

Kontenjan 2021 : 220+6

Yerleşen 2021 : 226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,00756

Başarı Sıralaması: 10.1

Kontenjan 2020 : 220+6

Yerleşen 2020 : 226

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.