2024 Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190432

Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü UÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190432

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Üniversitesi Sinoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Sinoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü tercih kod numarası 101190432 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinoloji  Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sinoloji  Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü Taban Puanı: 376,43428

Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106

Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 38.326

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190432   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 376,43428

Başarı Sıralaması: 38.326

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,59155

Başarı Sıralaması:  43.195

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,01595

Başarı Sıralaması :  53.83

Kontenjan 2021 :  100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  100+3

Yerleşen 2020 : 57

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Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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