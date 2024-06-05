2024 Ankara Üniversitesi Sinoloji  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110299

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü tercih kod numarası 101110299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinoloji Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sinoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Taban Puanı: 433,58406

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 15.634

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110299

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 433,58406

Başarı Sıralaması: 15.634

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,69864

Başarı Sıralaması: 14.964

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,77858

Başarı Sıralaması : 14.778

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,93093

Başarı Sıralaması: 14

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.