2024 Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101090552

Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101090552

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisat Fakültesi   İktisat (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101090552 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İktisat (Açıköğretim)  Bölümüne 158 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 235,84042

Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 158

Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.065.583

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090552   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 235,84042

Başarı Sıralaması: 1.065.583

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 158

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,46171

Başarı Sıralaması:  1.152.533

Kontenjan 2022:  150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  150+4

Yerleşen 2021 : 17

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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