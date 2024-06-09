2024 Anadolu Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011235

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Açıköğretim Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101011235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümüne 630 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 272,75897

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 630

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 639.478

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011235   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 272,75897

Başarı Sıralaması: 639.478

Kontenjan 2023 – 2024 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2023 – 2024: 630

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,64090

Başarı Sıralaması:  742.081

Kontenjan 2022:  600+15

Yerleşen 2022: 615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  600+15

Yerleşen 2021 : 208

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,80619

Başarı Sıralaması:  876

Kontenjan 2020 :  600+15

Yerleşen 2020 : 615

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Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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