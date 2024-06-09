2024 Anadolu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101010722

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101010722

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisat Fakültesi   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101010722 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümüne 526 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 232,20109

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 526

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.114.630

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010722   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 232,20109

Başarı Sıralaması: 1.114.630

Kontenjan 2023 – 2024 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2023 – 2024: 526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,59623

Başarı Sıralaması:  1.052.628

Kontenjan 2022:  500+13

Yerleşen 2022: 513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  500+13

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,93255

Başarı Sıralaması:  965

Kontenjan 2020 :  200+5

Yerleşen 2020 : 205

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Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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