2024 Anadolu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101010722

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010722 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümüne 526 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 232,20109
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 526
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.114.630
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010722
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 232,20109
Başarı Sıralaması: 1.114.630
Kontenjan 2023 – 2024 : 500+13+0+13+0
Yerleşen 2023 – 2024: 526
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,59623
Başarı Sıralaması: 1.052.628
Kontenjan 2022: 500+13
Yerleşen 2022: 513
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 500+13
Yerleşen 2021 : 19
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209,93255
Başarı Sıralaması: 965
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.