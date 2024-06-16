2024 Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100990025 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 100990025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 259,84151

Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.449.963

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990025

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,84151

Başarı Sıralaması: 1.449.963

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,67238

Başarı Sıralaması: 1.412.317

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.43218

Başarı Sıralaması: 1210883

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67