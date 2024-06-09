2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710506

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 100710506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 298,23342
Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 425.108
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710506
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 298,23342
Başarı Sıralaması: 425.108
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,21943
Başarı Sıralaması: 382.792
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,94535
Başarı Sıralaması : 368.303
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,34173
Başarı Sıralaması: 374
Kontenjan 2020 : 35+1
Yerleşen 2020 : 36
Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.