2024 Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100790546 Ücretsiz

100790546 | Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100790546 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 100790546 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-1 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 289,10556

Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.019.886

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790546

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 289,10556

Başarı Sıralaması: 1.019.886

Kontenjan 2022 – 2023 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022:  Dolmadı-0

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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