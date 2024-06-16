2024 Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 100751487 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 100751487 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 277,24434
Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.183.962
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751487
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Organik Tarım
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 277,24434
Başarı Sıralaması: 1.183.962
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,40037
Başarı Sıralaması: 1.133.591
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228.36436
Başarı Sıralaması: 1052051
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72