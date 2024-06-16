2024 Akdeniz Karpaz Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300650210 %50 İndirimli

300650210 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Karpaz Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300650210 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 300650210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Karpaz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü   Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Doldu-3 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 226,95568

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.037.086

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300650210

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Karpaz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 226,95568

Başarı Sıralaması: 2.037.086

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Dolmadı-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

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