2024 Afyon Kocatepe Üni. Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100490191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100490191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 316,22985

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 309.655

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490191

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,22985

Başarı Sıralaması: 309.655

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,57957

Başarı Sıralaması: 312.588

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,34988

Başarı Sıralaması : 340.48

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,76642

Başarı Sıralaması: 238

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.