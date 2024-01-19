14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Dragon Uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı. Dragon uzay aracı kapsülü TSİ 00.49'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma birinci aşama iticisi Falcon 9 roketinin beşinci, Dragon kapsülünün üçüncü uçuşu oldu.

SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında, Gezeravcı uzayda 14 gün geçirecek. Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatının bulunduğu kapsülü uzaya bıraktıktan sonra geri döndü.

Aileleriyle vedalaştılar

Uzay yolculuğu öncesinde Alper Gezeravcı ile birlikte 4 astronot uzay yolculuğu yapmak üzere aileleriyle vedalaştı.

Uzaktan el salladılar

Gezeravcı ve ekibinde yer alan astronotlar karantina koşulları gereği ailesine uzaktan el salladı.

Erdoğan'ın verdiği türk bayrağını yanında götürüyor
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağını yanında götürüyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.

Uzayda 13 deney yapacak

Alper Gezeravcı uzayda 13 deneye imza atacak.

UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak.

GMETAL Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. UZMAN Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri geliştirilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. ALGALSPACE ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilecek.

OKSİJEN SATURASYONU Yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.

Gezeravcı'ya 3 astronot daha eşlik ediyor

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik ediyor

Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

14 gün sürecek! Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu başladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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