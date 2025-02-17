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Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti

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Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti
Adının yasa dışı bahis skandalıyla gündeme gelerek zor günler geçiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a sanatçı arkadaşı Sezen Aksu'dan büyük destek geldi.
Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti 1 16

ZOR GÜNLER GEÇİREN SERDAR ORTAÇ'A SEZEN AKSU'DAN BÜYÜK JEST

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı yüzünden de çok büyük maddi kayıplar yaşadığını sık sık belirtmişti. Zor durumda olan ünlü şarkıcı son olarak da yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olmuş ve yargılanmıştı.

Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti 2 26

Sağlık sorunları, maddi kayıpları ve adli soruşturmalarla başı dertte olan Serdar Ortaç'a Sezen Aksu'nun destek olduğu öğrenildi.

Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti 3 36

Katıldığı programlarda ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman yaşadığı sıkıntıları paylaşan Serdar Ortaç'a büyük bir jest yapıldı.

Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti 4 46

Daha önce başka sanatçılara da şarkılarını verdiği bilinen Sezen Aksu'nun, Serdar Ortaç'a yardımcı olmak için 3 tane şarkısını hediye ettiği öğrenildi.

Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti 5 56

Serdar Ortaç hakkında "O, Türk müziği için çok değerli" ifadelerini kullanan Sezen Aksu'nun Serdar Ortaç'a hangi şarkıları verdiği ise merak konusu oldu.

Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti 6 66
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