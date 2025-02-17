Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti

ZOR GÜNLER GEÇİREN SERDAR ORTAÇ'A SEZEN AKSU'DAN BÜYÜK JEST

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı yüzünden de çok büyük maddi kayıplar yaşadığını sık sık belirtmişti. Zor durumda olan ünlü şarkıcı son olarak da yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olmuş ve yargılanmıştı.