Zor günler geçiren Serdar Ortaç'ın imdadına Sezen Aksu yetişti

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı yüzünden de çok büyük maddi kayıplar yaşadığını sık sık belirtmişti. Zor durumda olan ünlü şarkıcı son olarak da yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olmuş ve yargılanmıştı.
Sağlık sorunları, maddi kayıpları ve adli soruşturmalarla başı dertte olan Serdar Ortaç'a Sezen Aksu'nun destek olduğu öğrenildi.
Katıldığı programlarda ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman yaşadığı sıkıntıları paylaşan Serdar Ortaç'a büyük bir jest yapıldı.
Daha önce başka sanatçılara da şarkılarını verdiği bilinen Sezen Aksu'nun, Serdar Ortaç'a yardımcı olmak için 3 tane şarkısını hediye ettiği öğrenildi.
Serdar Ortaç hakkında "O, Türk müziği için çok değerli" ifadelerini kullanan Sezen Aksu'nun Serdar Ortaç'a hangi şarkıları verdiği ise merak konusu oldu.