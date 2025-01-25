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Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın'

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Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın'
Omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sonrası sorunları ile uğraşan ünlü sanatçı zerrin özer çok tartışılacak cümlelerle vasiyetini açıkladı.
Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın' 1 16

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Haziran 2022'de kariyerini noktaladığını duyurmasından üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.

Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın' 2 26

ÖDÜL TÖRENİNDE AÇIKLAMIŞTI

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumu hakkında açıklamalar yapan Özer; 'Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum' demişti.

Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın' 3 36

RAHATSIZLIĞINI ANLATTI

Usta sanatçı Zerrin Özer, şimdi de MagazinD ekibiyle buluştu. Geçirdiği rahatsızlıktan bahseden Özer, vasiyeti hakkında açıklamalar da bulundu.

Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın' 4 46

"CENAZEMDE ŞARKI ÇALSIN"

Zerrin Özer ilk kez vasiyetini de açıkladı ve "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın' 5 56

Program sunucusu Asiye Acar ünlü ismin vasiyetini duyunca çok şaşırdı ve 'Nasıl yani?' diye sordu. Zerrin Özer ise 'Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın' ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın' 6 66

KAYNAK: MAGAZİN D

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