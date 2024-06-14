Yusuf Kavaklı hoca hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, kansere yenik düştü. vefat etti. Kavaklı hoca, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonunda ebediyete uğurlanacak.

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Yusuf Kavaklı hoca hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, kansere yenik düştü. vefat etti. Kavaklı hoca, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonunda ebediyete uğurlanacak.

Kanser tedavisi gören İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, vefat etti. Kavaklı, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Kanserle mücadele eden ve yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi gören İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, dün yoğun bakıma alınmıştı. Kavaklı'nın bugün vefat ettiği öğrenildi.

Cenaze namazı, yarın (15 Haziran Cumartesi) öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak.

Yusuf Kavaklı hoca hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, Yusuf Kavaklı Hoca'nın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan açıklamasında, ''Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

Yusuf Kavaklı hoca hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta doğdu ve ilkokulu köyünde tamamladı. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nden, 1974 yılında ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. 24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğü'ne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak göreve başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanarak göreve başladı ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildi. 1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında askerlik görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229. Piyade Alayı'nda tamamladı.

Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı denetçi imtihanına giren Kavaklı, 1981 yılında İstanbul Bakırköy Müftülüğü'ne murakıp olarak atandı. 1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Belçika'ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi ve 1982-1986 yılları arasında Belçika'da din dersi öğretmenliği yaptı.

Yusuf Kavaklı hoca hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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