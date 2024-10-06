  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. YÖK ve üniversite eğitim sisteminde radikal değişikliklere gidiliyor

YÖK ve üniversite eğitim sisteminde radikal değişikliklere gidiliyor

Cumhurbaşkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda üniversitelerin yapısı ve eğitim sistemleri masaya yatırılarak sürpriz adımlarla radikal değişikliklere gidilmesi yönünde karar kılındı.

YÖK ve üniversite eğitim sisteminde radikal değişikliklere gidiliyor
Yayınlanma:

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı’nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı.

ÜNİVERSİTELER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada marka hâline gelen üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye’de de uygulanması üzerinde duruldu. Bu konuda farklı öneriler masaya yatırıldı.

MARKA HÂLİNE GELECEK

Edinilen bilgilere göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması kararlaştırıldı. Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor. Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olmayacak. Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak. Bir anlamda belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması sağlanacak.

Toplantıya katılan kaynaklar “Dünyadaki sayılı üniversitelerde de sistem böyle işliyor. Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması ve yeni bir yapıya ihtiyaç var. Bir üniversitede hem teknik eğitim hem sosyal bilimler olmamalı. Belli üniversitelerde ihtisaslaşma yoluna gidilecek. Müfredatlar da ona göre belirlenecek” dedi.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Eğitim
Bakan açıkladı! Okullar o tarihlerde ara tatile girecek
Bakan açıkladı! Okullar o tarihlerde ara tatile girecek
KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor
MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor
Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı