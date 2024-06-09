YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı

Son dakika haberleri: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
SORU VE CEVAP ANAHTARLARI ÖSYM 'NİN SİTESİNDE ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.
Soru ve cevaplara ulaşmak için ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz
KAYNAK: Bölge Gündem Haber