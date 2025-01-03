  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yıllık enflasyon oranları açıklandı: Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi

Yıllık enflasyon oranları açıklandı: Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi

2024 yılı enflasyonu belli olurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk açıklama geldi.

Yıllık enflasyon oranları açıklandı: Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
Yayınlanma:

2024 yılı enflasyonu belli olurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk açıklama geldi.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek: "2024'te enflasyon 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek, 2025'te hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."

Yıllık enflasyon oranları açıklandı: Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı: İşte o rakamlar...
Son dakika! Yıllık enflasyon oranı açıklandı: İşte o rakamlar...
Hatıran yeter! Ferdi Tayfur'u kaybettik: 3 Ocak 2025 gazete manşetleri
Hatıran yeter! Ferdi Tayfur'u kaybettik: 3 Ocak 2025 gazete manşetleri
Hüseyin Yayman o ayı işaret ederek PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı
Hüseyin Yayman o ayı işaret ederek PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı
Tarihi açıklamadan sonra tarihi görüşme! TBMM'de DEM Parti heyeti, Bahçeli ile bir araya geldi!
Tarihi açıklamadan sonra tarihi görüşme! TBMM'de DEM Parti heyeti, Bahçeli ile bir araya geldi!
TCG Anadolu'dan 2 kat daha büyük: Milli Uçak Gemisi'nin inşasına bugün başlandı!
TCG Anadolu'dan 2 kat daha büyük: Milli Uçak Gemisi'nin inşasına bugün başlandı!
Son dakika: DEM Parti Bahçeli'yi ziyaret etti
Son dakika: DEM Parti Bahçeli'yi ziyaret etti
Tek vana Türkiye, Avrupa'da gaz krizi: 2 Ocak 2025 gazete manşetleri
Tek vana Türkiye, Avrupa'da gaz krizi: 2 Ocak 2025 gazete manşetleri