Yıllık enflasyon oranları açıklandı: Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi

2024 yılı enflasyonu belli olurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk açıklama geldi.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek: "2024'te enflasyon 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek, 2025'te hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."