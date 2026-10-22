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Fon soruşturmasında hareketli dakikalar: 5 kişi daha gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında hareketli dakikalar: 5 kişi daha gözaltında!
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Fon soruşturmasında hareketli dakikalar: 5 kişi daha gözaltında!

Fon soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

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