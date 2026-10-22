Fon soruşturmasında hareketli dakikalar: 5 kişi daha gözaltında! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, 5 şüpheli daha gözaltına alındı.