10 Kasım’da 'ortak sınav' tartışmalarına Bakan Tekin cevap verdi

MEB’in ortak yazılı sınav takvimindeki 10 Kasım ayrıntısı tartışma yaratırken Bakan Yusuf Tekin, sınavların 09.30’dan önce yapılmayacağını ve törenlerin aksatılmayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki ölçme ve değerlendirme alanına yönelik değişikliklerine devam ediyor. Okullarda eğitim birliğini sağlamak amacıyla yürütülen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem takvimi açıklandı.

Yayımlanan sınav takviminde yer alan "10 Kasım" ayrıntısı ise bazı kesimlerden tepki gördü.

BAKAN TEKİN'DEN ALGI ÇALIŞMALARINA CEVAP GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ortak yazılı sınav takvimi üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya cevap geldi.

Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne sınav konulmasının anma törenlerini aksatacağı ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Tekin, 81 il valiliğine gönderilen sınav uygulama takviminde 10 Kasım'daki sınavların özellikle 4. ders saatine planlandığına dikkat çekti.

"SAAT 09.30’A KADAR SINAV YOK"

10 Kasım günü saat 09.30’a kadar sınav yapılmayacağını belirten Yusuf Tekin, şunları söyledi:

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"10 Kasım resmi tatil olsa zaten sınav yapmayız. Çocuk okula gidecek, 09.30’a kadar sınav koymuyoruz. Çünkü 10 Kasım törenleri 08.45’te başlıyor. Tam tersini düşünün, ertesi güne sınav koysaydık çocuklar sınava hazır olmak için 10 Kasım törenine gelmeyecekti. Daha mı iyiydi? Geldikleri güne sınav koymuş olduk, ne güzel gelmelerini sağlamış olduk. Bu sınavı medya anlamsız şekilde büyüttü."

"ÜNİVERSİTE SINAVLARI DA ORTAK"

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu ve okullar arasındaki eşitsizliklerin ortak sınavlara yansımasına ilişkin eleştirilere de Tekin, “O bizim çözebileceğimiz bir şey değil” derken “Üniversite sınavlarında da ortak sorular soruluyor. Ona ne yapacağız?” yanıtını verdi.

"SORULARDA YAPAY ZEKA YOK"

Soruların yapay zekâya hazırlatıldığına ilişkin iddiaları da reddeden Tekin şöyle devam etti:

"Yapay zeka falan yok. Bunları nereden uydurdunuz? Bizim Bakanlıkta soru hazırlayan, kitap yazan binden fazla öğretmen var, zümrelerine göre. Bu sorular EBA’ya yükleniyor. Ülke genelinde öğretmenlerimizin herhangi bir konuyu atlamadan anlatıp anlatmadığını, programa uygun hareket edip etmediğini görebilmek açısından bunu yapmak zorundayız. Öğretmenlerimiz sadece düğmeye basıyor, başka öğretmenlerin hazırladığı sorulardan seçiyor."

İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE SINAV TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Açıklanan takvime göre 5, 6 ve 7'nci sınıflarda ortak sınav maratonu 3 Kasım'da fen bilimleri dersiyle başlayacak.

Sınav takvimi şu şekilde ilerleyecek:

3 Kasım: Fen Bilimleri

5 Kasım: Matematik

6 Kasım: Sosyal Bilgiler

10 Kasım: Türkçe

11 Kasım: Matematik (Sadece 6. Sınıflar)

12 Kasım: İngilizce

13 Kasım: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

PLANLAMA DEĞİŞEBİLİR

Liselerin 9, 10 ve 11’inci sınıflarında ise biyoloji sınavı 3 Kasım’da uygulanacak.

Her sınavın 40 dakika süreceği belirtilirken, 10 Kasım gününe denk gelen okul geneli ortak sınavların dördüncü ders saatinde yapılacağı, ihtiyaç duyulması halinde okul yönetimlerinin farklı bir ders saatinde de planlama yapabileceği kaydedildi.

Öte yandan Bakanlık, öğretmenlerin sorulara erişim süresini 1 günden 4 güne çıkararak sistemin 26 Ekim Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

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