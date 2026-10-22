Azerbaycan 31 Türk vatandaşını kara listeye aldı: Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar başta, ülkeye girmesi yasak!

Azerbaycan, milli güvenliğinin ve anayasal düzeninin hedef alındığını öne sürerek; Fatih Erbakan, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ahmet Çakar'ın da aralarında bulunduğu 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan edip ülkeye girişlerini yasakladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da yer aldığı 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

"EGEMENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK HEDEF ALINDI"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, kararın gerekçesi olarak, şahısların yaptığı paylaşımlar gösterildi. Söz konusu beyanların Azerbaycan'ın egemenliğini, milli güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef aldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, iktidarın zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dini radikalizm temelinde şiddetin, dini nefretin ve düşmanlığın körüklenmesinin yasak kararının gerekçeleri arasında sıralandı. Ancak Bakü yönetiminin açıklamasında, listedeki kişilerin hangi spesifik ifadeleri veya paylaşımları nedeniyle yasak kapsamına alındığına dair bireysel örneklere yer verilmedi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda, ülkenin egemenliğine ve anayasal düzenine karşı olduğunu belirttiği her türlü faaliyete karşı gerekli yasal ve adli tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini bildirdi.

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SİYASETÇİ, GAZETECİ VE İLAHİYATÇILAR LİSTEDE

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeye girişini yasakladığı 31 kişilik listede siyaset, medya, akademi ve spor dünyasından dikkat çeken isimler yer alıyor:

Siyasetçiler ve İktisatçılar: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş ve iktisatçı-siyasetçi Aydın Binboğa.

Akademisyen ve Yazarlar: Eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü Mehmet Boynukalın, yazarlar Yusuf Kaplan ve İsmail Kılıçarslan ile gazeteci-yazar Adem Özköse.

Basın ve Medya Mensupları: Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Ahmet Çakar; gazeteci ve TV programcıları Ahmet Barış İyison, Akın Duru, Dursun Eker, Muhammed Emin Yıldırım, Hakkı Eren, Okan Aytaş, Mert Armağan, Yaşar Yavuz, Erdinç Teğmen, Murat Şahin, Fatin Dağıstanlı, İrfan Kaya Ülger ve Ahi Aratoğlu.

Listede Yer Alan Diğer İsimler: Sait Seyitoğlu, Muharrem Çavuş, Halil Atakan Ay, Mikail Ayyıldız, Ahmet Sırrı Arvas, Cüneyt Sezer, Cem Özyurt ve Serhat Koyuncu.

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