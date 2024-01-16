Yeniden Refah Partisi'nden beklenmedik hamle! AK Parti ile görüşmeler durdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, yerel seçimler öncesi AK Parti ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği yönündeki haberleri yalanlayan Kılıç, "Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın" dedi.

Kılıç, AK Parti ile görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

"AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik.

Siyaset müzakerelere açık olmaktır. Siyaset işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur ittifakına girerken AK Parti ile imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemli olan milletimizin rızasını kazanmaktır."