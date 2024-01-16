Yeniden Refah Partisi'nden beklenmedik hamle! AK Parti ile görüşmeler durdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçim ittifakı için AK parti ile yapılan görüşmelerin kesildiğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Yeniden Refah Partisi'nden beklenmedik hamle! AK Parti ile görüşmeler durdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, yerel seçimler öncesi AK Parti ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği yönündeki haberleri yalanlayan Kılıç, "Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın" dedi.

Kılıç, AK Parti ile görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

"AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik.

Siyaset müzakerelere açık olmaktır. Siyaset işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur ittifakına girerken AK Parti ile imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemli olan milletimizin rızasını kazanmaktır."

Kaynak: İnternethaber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak bir basın toplantısında konuştu
Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak bir basın toplantısında konuştu
Adres değişikliği yapacak, seçmen vatandaşlara uyarı! Son gün 17 Ocak!
Adres değişikliği yapacak, seçmen vatandaşlara uyarı! Son gün 17 Ocak!
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Çarptığı motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun cezası belli oldu
Çarptığı motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun cezası belli oldu
Son Haberler
İddia: PTT Kargo çalışanları kendilerini uyaran vatandaşı darp etti, PTT müdürü gazetecilerin üzerine yürüdü
İddia: PTT Kargo çalışanları kendilerini uyaran vatandaşı darp etti, PTT müdürü gazetecilerin üzerine yürüdü
Esenyurt'ta dehşet dakikalar! Sokak ortasında, bankadan çıkan adamı silahla gasp ettiler!
Esenyurt'ta dehşet dakikalar! Sokak ortasında, bankadan çıkan adamı silahla gasp ettiler!
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme! ''Biz Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz, onlar..''
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme! ''Biz Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz, onlar..''
Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Çok Okunanlar
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Togg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyor
Togg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyor
2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı
2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi