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Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı!

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Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı!
O, ünlü yaşadığı değişimleri kaldıramadığını ve akıl hastanesine yattığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu...
Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 1 19

O, ünlü yaşadığı değişimleri kaldıramadığını ve akıl hastanesine yattığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu...

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 2 29

Sunucu Okan Karacan akıl hastanesine yattığını açıkladı.

Sunucu ve komedyen Okan Karacan, konuk olarak katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 3 39

Karacan, yaşadığı değişimleri kaldıramadığını ve akıl hastanesine yattığını söyledi.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 4 49

Bir dönem ekranların sevilen yüzü Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 5 59

Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından yaşadığı zorluklardan bahseden Karacan, samimi açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 6 69

"SÜRECİ YÖNETEMEDİM"
Fiziksel değişiminin kariyerini olumsuz etkilediğini anlatan ünlü isim, zayıfladıktan sonra iş bulamadığını söyledi.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 7 79

"Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim" şeklinde konuşan Karacan, 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 8 89

Okan Karacan, süreci "Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var." sözleriyle anlattı.

Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı! 9 99
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