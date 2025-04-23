Yaşadığı değişimleri kaldıramadı: O, ünlü akıl hastanesine yatırıldığını açıkladı!

O, ünlü yaşadığı değişimleri kaldıramadığını ve akıl hastanesine yattığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu...
Sunucu Okan Karacan akıl hastanesine yattığını açıkladı.
Sunucu ve komedyen Okan Karacan, konuk olarak katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.
Karacan, yaşadığı değişimleri kaldıramadığını ve akıl hastanesine yattığını söyledi.
Bir dönem ekranların sevilen yüzü Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu.
Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından yaşadığı zorluklardan bahseden Karacan, samimi açıklamalarda bulundu.
"SÜRECİ YÖNETEMEDİM"Fiziksel değişiminin kariyerini olumsuz etkilediğini anlatan ünlü isim, zayıfladıktan sonra iş bulamadığını söyledi.
"Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim" şeklinde konuşan Karacan, 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.
Okan Karacan, süreci "Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var." sözleriyle anlattı.