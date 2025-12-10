  1. Anasayfa
Korku filmlerini aratmayan cinayet: Boşanmak üzere olduğu karısını bulamayınca binada rastladığı başka kadını öldürdü!

Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş. boşanma aşamasındaki eşini bulamayınca apartmanda rastladığı Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma:

Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş. boşanma aşamasındaki eşini bulamayınca apartmanda rastladığı Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş., boşanma aşamasındaki eşini bulamayınca apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İlhan Ş. yakalanırken, aylar önce eşinin kapısına geldiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve giden emekli başçavuş İlhan Ş. (51), binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldürdü.Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORKU FİLMİ GİBİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken bina görevlisinin karısını öldüren emekli başçavuşun aylar önce yine eşinin kapısına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: SonDakika.com

