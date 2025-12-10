Son dakika... Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra bomba iddialar peş peşe geldi!

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Ersoy'un uyuşturucu bataklığına Rezan Epözdemir tarafından itildiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İŞTE SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılıktan yapılan açıklamada sekiz kişi hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ya da kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

DİĞERLERİNİN İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Açıklamada, operasyon kapsamında Ersoy dahil kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi. Savcılık, Mehmet Akif Ersoy dışındaki diğer kişilerin isimlerini resmi olarak açıklamadı.

"REZAN EPÖZDEMİR GİBİLER TARAFINDAN..."

Operasyonun yankıları sürerken Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Ersoy'un bu operasyondaki en küçük isimlerden biri olduğunu belitren Kütahyalı "Uyuşturucu bataklığına Rezan Epözdemir gibiler tarafından itilmiş ve uyuşturucu bataklığında kendi hayatını mahvetmiş eski İslamcı gazeteci Mehmet Akif Ersoy bu operasyondaki küçük isim... Çok daha büyük isimler var" ifadelerine yer verdi.

TMSF TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı. Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır."

ŞAMİL TAYYAR'DAN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Mehmet Akif Ersoy hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

"KENDİSİNE İNANAN HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı.

"ARTIK KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF, Ersoy'u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama 'hatırlı' dostları aşamadı. Operasyon, tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil."

Kaynak: SonDakika.com

