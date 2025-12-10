Kar hasreti bitiyor: Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer sis ve puslu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, kuzeyi ile açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in açıkları kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıkları 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi yağış anında orta.