''Yakarım burayı'' dedi, tehdit etti: İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma!

''Yakarım burayı'' dedi, tehdit etti: BB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonları çerçevesinde gittiği adliyede görevlilerle tartışmış "Yakarım burayı" şeklinde tehditler savurmuştu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı...

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonları çerçevesinde gittiği adliyede görevlilerle tartışmış "Yakarım burayı" şeklinde tehditler savurmuştu. Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak suçundan' soruşturma başlatıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında KİPTAŞ, İSTAÇ ve Raylı Sistemler'in başkanlarıyla Ekrem İmamoğlu'nun koruma ve özel kalem müdürlerinin aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Haberin Devamı

Hakimlik, 21 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi

ADLİYEYİ AYAĞA KALDIRDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, kararın açıklanmasından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek son operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kişilerle ilgili yetkililerden bilgi almak istedi. Ancak Nuri Aslan'ın güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı.

“YAKARIM BAK ORTALIĞI”

Adliye görevlileriyle tartışan Nuri Aslan, adliye kordiorlarını birbirine kattı.

“Benim deli damarımı attırmayın.'' diyen Nuri Aslan, ''Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” diyerek tehditler savurdu.

Bunun üzerine görevliler, Nuri Aslan’ın geçişine izin verdi.

NURİ ASLAN HAKKINDA SORUŞTURMA

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."