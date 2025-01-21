Uzmanlar uyardı: Dubai'nin lüks çikolatalarına artan talep, taklitçileri de harakete geçirdi!

Svistunova, siber suçluların, tüketicilerin heyecanını ve köklü markalara güvenini kötüye kullandığına işaret ederek, "Tüketicilerin kendilerini korumak ve hayal kırıklığına uğramamak için ayrıntılara dikkat etmesi, çevrim içi mağazaların gerçekliğini doğrulamak için zaman ayırması ve alışılmadık derecede cömert görünen tüm fırsatlara karşı dikkatli olması çok önemli. Bunlar, aldatma amaçlı tasarlanmış olabilir." ifadelerini kullandı.