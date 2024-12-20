Uzmanlar TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL asgari ücret zam talebini yorumladı! Bu fahiş bir fiyat artışıdır

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dün yaptığı basın toplantısıyla istenilen asgari ücreti açıkladı. Atalay, Yüzde 45 ve onun üzerine yüzde 20 refah payı talep etti. Yüzde 74’e denk gelen zamla 29 bin 583 lira asgari ücret taleplerinin olduğunu söyledi. Bu rakam, mevcut döviz kuru ile hesaplandığında 843 dolara karşılık geliyor.

Bir anda tüm beklenti ve tahminlerin üzerinde açıklana talep kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Peki ekonomi uzmanları asgari ücrete yüzde 74'lük zam talebine diyor.