Uzmanlar TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL asgari ücret zam talebini yorumladı! Bu fahiş bir fiyat artışıdır

BAYRAM: "BU FAHİŞ BİR FİYAT ARTIŞIDIR"
Muhammet Bayram, talep edilen yüzde 74 zammın işçinin hakkı olduğunun altını bu düzeyde bir zammın yaratacağı etkilere dikkat çekti.
Bayram, asgari ücrete yüzde 74’lük zammın;
- İşverenin istihdam dengelerini bozabileceğini,
- Devlet açısından işsizliğe neden olabileceğini,
- Faizlerin yüksek olduğu, sıkı para politikalarının uygulandığı, sanayi üretiminin daraldığı ve enflasyonist etkinin azalmaya başladığı bir dönemde sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Ayrıca, %74’lük artışın yalnızca asgari ücreti değil, diğer maaş gruplarını da etkileyeceğini ve bu durumun ekonomiye ciddi bir yük getireceğini belirtti. Bayram, bu oranı "tek kelimeyle fahiş bir fiyat artışı" olarak nitelendirdi.