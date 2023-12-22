Uzman İsim Açıkladı: 2024 Yılında Altın Mı, Dolar Mı En Çok Kazandıracak?

Yatırımcılar için 2023 yılı dönem dönem iyi geçti. Bazı yatırım araçlarında yaşanan artış vatandaşı sevindirdi. Bir yıllık dönemde en çok kazandıran yatırım aracı ise borsa ve altın oldu.

Türk yatırımcısının güvenli limanı altın, 2023 senesinde de kazandırdı. Yatırım enstrümanları arasında en garantili kazancı veren emtia altın oldu. Bu konuya değinen uzman isim İslam Memiş, 2024 yılı içinde umutlu konuştu.

2024 YILINDA EMTİA YENİDEN ÖNE ÇIKACAK

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılındaki yatırım araçlarını değerlendirdi. Memiş, 2024 yılı için öngörülerini paylaştı. Altın, dolar ve diğer yatırım araçları hakkında bilgi verdi. İslam Memiş,

Gram altın fiyatı getiri bazında 25 yıldır birinciliği elden bırakmadığı gibi bu yıl da getiri şampiyonu oldu. 2024 yılında altın fiyatlarında yeni rekor cümlelerini çok duyacağız gibi duruyor. 2024 yılında altın altın çağını yaşayabilir.

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