Uzman İsim Açıkladı: 2024 Yılında Altın Mı, Dolar Mı En Çok Kazandıracak?

Yatırımcılar için 2023 yılı dönem dönem iyi geçti. Bazı yatırım araçlarında yaşanan artış vatandaşı sevindirdi. Bir yıllık dönemde en çok kazandıran yatırım aracı ise borsa ve altın oldu.
Türk yatırımcısının güvenli limanı altın, 2023 senesinde de kazandırdı. Yatırım enstrümanları arasında en garantili kazancı veren emtia altın oldu. Bu konuya değinen uzman isim İslam Memiş, 2024 yılı içinde umutlu konuştu.
2024 YILINDA EMTİA YENİDEN ÖNE ÇIKACAK
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılındaki yatırım araçlarını değerlendirdi. Memiş, 2024 yılı için öngörülerini paylaştı. Altın, dolar ve diğer yatırım araçları hakkında bilgi verdi. İslam Memiş,
Gram altın fiyatı getiri bazında 25 yıldır birinciliği elden bırakmadığı gibi bu yıl da getiri şampiyonu oldu. 2024 yılında altın fiyatlarında yeni rekor cümlelerini çok duyacağız gibi duruyor. 2024 yılında altın altın çağını yaşayabilir.
BORSADA 8.000 PUAN BEKLİYORUM
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde satıcılı. 7800 puana kadar problem yok. Oradan tekrar 8000 puan üzerine atmasını bekliyorum. 8050 direncini takip edeceğim. Kısa vadeli yatırım yapanlar, acil parası için piyasaya girenler için psikolojik anlamda problem var ama orta ve uzun vadede kazanmaya devam edecekler.
2024 yılının ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların tekrar girişi ile hem dolar hem TL bazlı borsada pozitif beklentim devam ediyor. Sepetimizde borsa var. 7500 puandan alım yapmıştık. Geçen hafta da giriş yapmıştık, beklemeye devam ediyoruz.