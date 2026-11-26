Ünlüler soruşturmasında son dakika! O şarkıcı hakkında tutuklama kararı!

Son dakika... Ünlülere yönelik soruşturmada şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 9’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında 10 kişi için karar verildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

CEYLAN KAYA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Hakimlik, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

14 ŞÜPHELİ YENİDEN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltı süreleri uzatılan İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin yeniden emniyete götürüldü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA TEST VERMİŞLERDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, gece saatlerinde Adli Tıp Kurumunda yasaklı madde testi vermişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi.

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