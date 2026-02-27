Uluslararası dev operasyon: 23’ü kırmızı bültenle aranan 41 kişi Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle aranan 23 ismin de bulunduğu toplam 41 suçlunun 10 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası operasyonların başarıyla tamamlandığı bildirildi. Bakanlık, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların takibinin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

10 ÜLKEDEN TÜRKİYE’YE SUÇLU İADESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlık tarafından paylaşılan detaylara göre, yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 10 farklı ülkeden toplam 41 suçlu Türkiye’ye geri getirildi. Bu ülkeler arasında en fazla iade 27 kişiyle Gürcistan’dan gerçekleşirken, Bulgaristan’dan 5 ve Almanya’dan 2 kişi iade edildi. Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan da suçluların iadeleri tamamlanarak Türk adaletine teslim edilmeleri sağlandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 23 İSİM YAKALANDI

Operasyonun en dikkat çeken kısmını, uluslararası seviyede Kırmızı Bülten ile aranan 23 suçlu oluşturdu. Bakanlık, iadesi sağlanan bu şahısların isim baş harflerini şu şekilde paylaştı: B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K. ve Ö.G.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 18 ŞAHIS ADALETE TESLİM EDİLDİ

Kırmızı bültenli suçluların yanı sıra, ulusal seviyede aranan 18 şahsın da iade süreci başarıyla sonuçlandırıldı. Yakalanarak Türkiye’ye getirilen bu isimler ise E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z. ve M.C. olarak açıklandı.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: TİTİZ TAKİP VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

İçişleri Bakanlığı, bu büyük çaplı iade sürecinin EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü belirtti. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan sıkı işbirliği sayesinde, firari şahısların izlerinin sürülerek yakalandığı ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasını, “Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

