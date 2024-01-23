Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yemeklerin hazırlandığı bölümde yangın çıkan uçak erken iniş yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı

ABD'de Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere bir "Boeing 737-800" tipi uçak kalktı.

Havayolu şirketi, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra galley fırının ateş almasının ardından "uçakta teknik sorun çıktığı" gerekçesiyle Houston'a yönlendirildiğini bildirdi.

Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e döndü!Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e döndü!

Tokyo'daki uçak kazasında son durum: 5 ölü 1 ağır yaralı!Tokyo'daki uçak kazasında son durum: 5 ölü 1 ağır yaralı!

Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildiGazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi

Teknik bir sorun nedeniyle, North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı.

American Airlines, uçağın güvenli ve sorunsuz bir şekilde indiğini ve "Bu rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz" dedi. Açıklamasında, ekip üyelerine profesyonelliklerinden dolayı minnettarlığımı ifade etti.

Daha Önce De Kapısı Kopmuştu

5 Ocak'ta, Alaska Havayolları tarafından işletilen Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parça koptu.

Olayın ardından, Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere çok sayıda şirket, filolarında bulunan aynı model uçakları kapsamlı incelemeler için hizmetten çekerek yere indirdi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hamas'a yeni ateşkes çağrısı: İsrail'in tek bir şartı var
Hamas'a yeni ateşkes çağrısı: İsrail'in tek bir şartı var
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
İngilizce öğretmeni nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O öğretmen o anları anlattı
İngilizce öğretmeni nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O öğretmen o anları anlattı
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Son Haberler
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!
İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!
Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu: ceset sayısı 8 oldu
Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu: ceset sayısı 8 oldu
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depreminin ardından dikkat çeken açıklama: Küçük kavisli bir fayın üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depreminin ardından dikkat çeken açıklama: Küçük kavisli bir fayın üzerinde
Çok Okunanlar
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı
Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı
Umre kafilesinin bulunduğu uçakta korku dolu dakikalar! Uçak geri döndü!
Umre kafilesinin bulunduğu uçakta korku dolu dakikalar! Uçak geri döndü!
Kar geliyor! 28 kente uyarı yapıldı
Kar geliyor! 28 kente uyarı yapıldı
Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı
Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var