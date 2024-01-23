Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı

ABD'de Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere bir "Boeing 737-800" tipi uçak kalktı.

Havayolu şirketi, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra galley fırının ateş almasının ardından "uçakta teknik sorun çıktığı" gerekçesiyle Houston'a yönlendirildiğini bildirdi.

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Teknik bir sorun nedeniyle, North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı.

American Airlines, uçağın güvenli ve sorunsuz bir şekilde indiğini ve "Bu rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz" dedi. Açıklamasında, ekip üyelerine profesyonelliklerinden dolayı minnettarlığımı ifade etti.

Daha Önce De Kapısı Kopmuştu

5 Ocak'ta, Alaska Havayolları tarafından işletilen Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parça koptu.

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Olayın ardından, Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere çok sayıda şirket, filolarında bulunan aynı model uçakları kapsamlı incelemeler için hizmetten çekerek yere indirdi.