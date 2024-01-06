Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen soluk borusuna kaçan kuruyemiş nedeniyle az kalsın boğuluyordu. Programın konuğu Can Özçelik, boğulma tehlikesi geçiren Cansu Canan Özgen'e Heimlich manevrası ile müdahale ederek sunucu hayatını kurtardı.

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Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

tv100 canlı yayınında korkutan anlar yaşandı. Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında, sunucu ölümden döndü. Cansu Canan Özgen'in hayatını Heimlich manevrası ile gazeteci Can Özçelik kurtardı.

Canlı yayın sırasında kuruyemiş yiyen programın moderatörü Cansu Canan Özgen'in bir anda öksürmeye başlaması üzerine programın konukları önce su verdi. Ancak durum kötüleşince şaşın kesildi ve araya gidildi.

Soluk borusuna kuruyemiş kaçtığı belirtilen Cansu Canan Özgen, aranın ardından tekrar yayına döndü ve "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk." dedi.


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Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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