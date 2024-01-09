Türkler, Almanya’ya gitmek istiyor! İltica talebinde rekor

Türkler en fazla Almanya'ya göç etmek istiyor. 2023 yılı verilerine göre rekor kırıldı.

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Türkler, Almanya’ya gitmek istiyor! İltica talebinde rekor

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından açıklanan resmi veriler, Almanya'da son zamanlarda iltica başvurularında önemli bir artış olduğunu gösteriyor. BAMF'nin dün açıkladığı verilere göre, geçen yıl iltica başvurusunda bulunanların sayısı %51 artarak 351,915 oldu. Bu artışın büyük bir kısmını oluşturan Suriyeliler 104,561 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 62,624 başvuru ile ikinci sırada yer aldı.

BAFM raporuna göre, Afganistan 53,582 başvuruyla, Irak 12,360 başvuruyla ve İran 10,206 başvuruyla Türkiye'yi takip etti. Gürcistan'dan 9,399 başvuru sığınma talebini artırdı ve Rusya'dan 9,028 başvuru dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "2023 yılına ait iltica başvurusu verileri, düzensiz göçü sınırlama konusundaki adımlarımızı tutarlı bir şekilde sürdürmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

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