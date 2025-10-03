Güllü'nün ölümünde şok eden gelişme: Cinayet Büro harekete geçti!

Yalova’da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı... Güllü'nün ölüm dosyası cinayet bürosuna devredildi...

Yalova’da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ölümün ardından “cinayet” şüphesi gündeme gelirken, dosyanın Cinayet Büro’ya devredildiği ortaya çıktı.

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün vefatının ardından çok sayıda iddia gündeme geldi. Hazırlanan ön otopsi raporunda ise 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DOSYA CİNAYET BÜRO'YA DEVRİLDİ

Güllü'nün sır dolu ölümü Kanal D'de ekranlara gelen "Neler Oluyor Hayatta" programında ele alınmaya devam ediliyor.

Programın bugün yayımlanan bölümünde çok konuşulacak yeni bilgiler ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümünün 'Cinayet Büro' tarafından incelendiği iddia edilirken olaya ilişkin yeni bilgiler, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

Programda, bu kararın gerekçeleri 7 madde halinde sıralandı:

* Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği

* Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular

* Güllü’nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

* Yakınlarının, olayın “cinayet” ya da “yanlışlıkla düşme” olmadığını düşünmeleri

* Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması

* Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü’yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması

* Güllü’nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması

Bu gelişmeler, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın yönünü şüpheli ölümden olası cinayet boyutuna taşıdı.

