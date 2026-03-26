Türkiye-Romanya maçının sonucunu yapay zeka tahmin etti: İşte sonuç...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmasında heyecan dorukta. Yapay zekanın, Türkiye-Romanya maçıyla ilgili skor tahmini bakın ne oldu...

Yapay zeka, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmasında Türkiye'nin bugün Romanya ile oynayacağı maçla ilgili skor tahmini yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak. Maç Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.

Yapay zeka aracı ChatGpt kritik maçtan Türkiye'nin 2-1'lik skorla galip ayrılacağını öne sürdü.

Ayrıca ChatGpt, Türkiye'den Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Romanya'dan ise Dennis Man'ın gol atacağını belirtti.

YAPAY ZEKA SKORU TAHMİN ETTİ

A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki dev mücadelesini yapay zekaya sorduk. Gemini, Ay-yıldızlıların 2-0’lık skorla galip geleceğini tahmin etti.

ChatGpt ise A Milli Takım'ın mevcut form durumu, kadro kalitesi ve iç saha faktörü gibi sebepler ile konuk takıma göre avantajlı olduğunu ancak Romanya'nın da geçiş hücumlarındaki başarısı ile Türkiye'nin başını ağrıtabileceğini belirtti.

YAPAY ZEKAYA GÖRE KENAN YILDIZ VE HAKAN ÇALHANOĞLU GOL ATACAK

ChatGpt tüm bu veriler ışığında karşılaşmayı 2-1 Türkiye'nin kazanacağını öne sürdü. Yapay zeka ayrıca 'Maçta golleri kim atar?' sorusuna da cevap olarak Türkiye adına Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Romanya için de Dennis Man'ın atacağını ifade etti.

